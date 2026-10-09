Antalya Serik'te motosiklette 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Serik'te motosiklette 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Antalya Serik\'te motosiklette 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 Ekim'de Kadriye Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu araç ve motosiklette arama yaptı. Motosikletin sepetinde 900 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sepetinde 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Serik Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 8 Ekim'de fiziki takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Kadriye Mahallesi Anız Mezarlığı civarında tespit edilen M.K. ve A.D'nin bulunduğu araç ve motosiklette arama yapıldı. Aramada motosikletin sepet kısmında 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntalyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te motosiklette 900 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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