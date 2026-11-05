Antalya Serik'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya Serik'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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Antalya Serik\'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
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Antalya'nın Serik ilçesinde saat 11.00 sıralarında müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alt katı ahır olarak kullanılan evde yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ve itfaiyenin çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü. Ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Akbaş Mahallesi Karadaşlar mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Koç'a ait alt katı ahır olarak kullanılan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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