Antalya'da ormanlık alanda yangın
Antalya'da ormanlık alanda yangın

21.05.2026 17:16  Güncelleme: 17:28
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanın farklı noktalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın, ormanlık alana yakın noktada bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Murtuna mahallesine bağlı ağaçlık ve ormanlık alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu İtfaiye birimi ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanın farklı noktalarında çıkan yangına eşzamanlı müdahale etti. Vatandaşlar da ağaç ve bahçe ilaçlamasında kullanılan iş makineleri ile yangın ve söndürme çalışmalarına destek verirken bazı vatandaşlar da traktör ve hortumla müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangına yakın noktada evi ve serası bulunan Sunay Doğan, "Yangın baya etkiledi, kıl payı kurtardık, Allah'a şükür tehlike önlendi. Eve 15 metre kadar yaklaştı. Seramıza evimize yaklaştı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

