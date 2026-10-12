Antalya Valiliği'ne göre midibüs kazasında 23 yolcudan 17'si yaralandı, biri ağır - Son Dakika
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Antalya Valiliği'ne göre midibüs kazasında 23 yolcudan 17'si yaralandı, biri ağır

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Antalya Valiliği\'ne göre midibüs kazasında 23 yolcudan 17\'si yaralandı, biri ağır
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Antalya Valiliği'nin ilk belirlemelerine göre Antalya-Isparta karayolunda devrilen yolcu midibüsündeki 23 yolcudan 17'si yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır. Midibüs Tekirdağ Çerkezköy'den 23 yolcuyla çıkmış, Antalya'ya 25 km kala kaza geçirmiş.

Antalya- Isparta karayolunda yolcu midibüs devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Antalya-Isparta karayolunda yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilerek yaralılara müdahalede bulunuldu.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre araçta bulunan 23 yolcudan 17'sinin yaralandığı, yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaralılara yönelik gerekli müdahaleleri sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, kazayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirileceği kaydedildi.

Öte yandan, midibüsün Tekirdağ Çerkezköy'den 23 yolcuyla çıktığı, Antalya'ya 25 km mesafe kala kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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