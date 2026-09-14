Antalya Valisi Şahin, Gülistan Doku cinayetinde 5 kişinin Erzurum'a gönderildiğini açıkladı - Son Dakika
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Antalya Valisi Şahin, Gülistan Doku cinayetinde 5 kişinin Erzurum'a gönderildiğini açıkladı

Antalya Valisi Şahin, Gülistan Doku cinayetinde 5 kişinin Erzurum\'a gönderildiğini açıkladı
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili kentte 5 kişiye adli işlem uygulanıp Erzurum'a gönderildiğini açıkladı. Şahin, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu rüşvet soruşturmasında ise hangi unvanda olursa olsun taviz verilmeyeceğini söyledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili kentte 5 kişiye adli işlem uygulanıp Erzurum'a gönderildiğini açıkladı. Yine aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu rüşvet soruşturmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Şahin, "Şunu herkes bilsin; özellikle kamu görevlilerinde ettik kuralların dışında, kanunun kamu görevlilerine çizdiği çerçevenin dışına çıkan her kim olursa olsun, hangi unvanda bulunursa bulunsun, devletimiz tavizsiz bir şekilde gereğini mutlaka yapar" dedi.

Antalya'da Ağustos Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı gerçekleştirildi. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili Antalya'da yapılan gözaltılar ile ilgili soruya, "Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma var. Bir de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, diğer illerde olduğu gibi ilimize de talimat geldi. Emniyetimiz ve jandarmamız bu talimat gereği 5 kişiyle ilgili adli işlem yaparak bu kişileri Erzurum'a gönderdi" yanıtını verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına yönelik soruşturmada aralarında emniyet mensubunun da yer aldığı gözaltı kararlarını da değerlendiren Şahin, "Rüşvet operasyonuyla ilgili şunu herkes bilsin; Özellikle kamu görevlilerinde ettik kuralların dışında, kanunun kamu görevlilerine çizdiği çerçevenin dışına çıkan her kim olursa olsun, hangi unvanda bulunursa bulunsun, devletimiz tavizsiz bir şekilde gereğini mutlaka yapar. Nitekim Antalya bu konuda herhalde kendisini defalarca ispat etmiştir. Hangi unvanda, hangi görevde olursa olsun; ister emniyet görevlisi ister başka bir görevli olsun, hiç taviz verilmez" dedi.

Şahin, şunları söyledi: "İl Emniyet Müdürlüğü, bizzat kendi içindeki çürük elmaları, yine kendisinin yaptığı ve bir yılı aşan sıkı takiple tespit ederek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda operasyonu yaptı, gereğini yürütüyor. Bunun dışında benim söyleyeceğim şudur: Herkes, yasaların kendisine çizdiği kurallar ile etik ve ahlaki değerler çerçevesinde kamu hizmetini yürütsün"

Kaynak: İHA

Gülistan Doku, Hulusi Şahin, 3. Sayfa, Erzurum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Valisi Şahin, Gülistan Doku cinayetinde 5 kişinin Erzurum'a gönderildiğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Valisi Şahin, Gülistan Doku cinayetinde 5 kişinin Erzurum'a gönderildiğini açıkladı - Son Dakika
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