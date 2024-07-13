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Antalyasporlu Naldo'dan gece 03.00'da ağlatan video

Naldo Pereira'dan oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücüye gece 03.00'da videolu bir paylaşımla seslendi

Oğlu ve kayınpederinin futbol oynadığı videoyu paylaşan Naldo: "Eğer araba kullanıyorsan içme" dedi

Videonun altına yapılan "Artık birlikte gökyüzünde oynuyorlar" yorumu ise duygulandırdı

ANTALYA - Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira, oğlu Davi Pereira ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Ferhat Karakaş'ın 10 yıl hapis cezası aldığı karar sonrası, bu sabaha karşı 03.00'da sosyal medya hesabından paylaştığı bir video duygulandırdı. Oğlu ile kayınpederinin futbol oynadığı videoyu yayınlayan Naldo, bir yandan sürücüye sitem ederken, diğer yandan da "Eğer araba kullanıyorsan, içme" diyerek toplumsal bir mesaj verdi. Paylaşımının altına bir kullanıcının Naldo'nun oğlu ile kayınpederini işaret ederek, "Artık birlikte gökyüzünde oynuyorlar" yorumu ise duygulandırdı.

Antalya'da geçen yıl 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ferhat Karakaş hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Karakaş, 'Bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapse çarptırıldı.

Gece 3'te oğlu ve kayınpederinin birlikte top oynadığı videoyu paylaştı

Karar sonrası sosyal medya hesabından defalarca paylaşım yapan ve acısını takipçileriyle paylaşan Naldo, bu sabaha karşı saat 03.00'da bu kez oğlunun ve kayınpederinin birlikte halı sahada futbol oynadığı videoyu paylaştı. Sevdiklerinin ölümüne sebep olan sürücüye de seslenen Naldo'nun ağlatan mesajında şu sözlere yer verdi:

"2 hayat kaç yıl eder? Bir özlemin acısı kaç yıla bedeldir? 10, 20, 30 yaşında? her şey küçük görünür ve hiçbir şey kaybettiklerimizi geri getirmez. Bu trajedinin sebebi 10 yıl cezaya çarptırıldı. Dünyada adalet bir şekilde yerini buldu. O sabah her şey farklı olabilirdi ama hiçbir sorumluluk yoktu. Sanık, bir geceyi içkili geçirdikten sonra sarhoştu. Birini öldürebileceğini bile bile direksiyon başına geçmeye karar verdi ve öldürdü. Umarım bu 10 yıl sadece sana değil o gün yanınızda olan dostlarınıza ders olsun. Allah size değişmeniz için, daha iyi biri olmanız için, aynı hataları tekrarlamamanız için ikinci bir şans verdi. David ve kayınpederime değil... senin seçiminle hayatımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. umarım tüm bunlar sana bir uyarıdır eğer araba kullanıyorsan, içme !!!"

"Artık gökyüzünde birlikte oynuyorlar"

Videoya binlerce kullanıcı yorum yaparak Naldo'nun acısını paylaştıklarını iletti. Bir kullanıcının ise "Artık birlikte gökyüzünde oynuyorlar" yorumu ise duygulandırdı.