Apart otelde uyuşturucuyla yakalanan genç kadın tutuklandı - Son Dakika
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Apart otelde uyuşturucuyla yakalanan genç kadın tutuklandı

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Samsun'da apart otelde uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan 20 yaşındaki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apart otelde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştığı D.N.A.'yı takibe aldı. Genç kadın yapılan aramada 15,92 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ile yakalandı. Tutuklanan D.N.A. cezaevine gönderildi.

18.03.2024 16:50  Güncelleme: 16:54
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Apart otelde uyuşturucuyla yakalanan genç kadın tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da apart otelde uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan 20 yaşındaki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apart otelde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştığı D.N.A.'yı takibe aldı. Apart otelde yapılan aramada genç kadın 15,92 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ile yakalandı. Gözaltına alınan D.N.A. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Apart otelde uyuşturucuyla yakalanan genç kadın tutuklandı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Apart otelde uyuşturucuyla yakalanan genç kadın tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apart otelde uyuşturucuyla yakalanan genç kadın tutuklandı - Son Dakika
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