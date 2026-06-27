Apartmanı saran kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanı saran kötü koku nedeniyle yapılan ihbar üzerine eve giren ekipler erkek cesedi ile karşılaştı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 235 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanı saran kötü koku nedeniyle komşularının hayatından endişe duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini desteği ile eve girdi. Evde 65 yaşlarında bir erkek şahıs hareketsiz şekilde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, şahsın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN