Apartmanındaki eşyalara zarar veren bina sakini kadın, diğer apartman sakinlerini çileden çıkardı - Son Dakika
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Apartmanındaki eşyalara zarar veren bina sakini kadın, diğer apartman sakinlerini çileden çıkardı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 50 yaşındaki kadın, oturduğu apartmanın ortak kullanım alanındaki eşyaları kırdı, asansörü yumruklayıp, elektrik kablolarını kesti. Klima motorlarına da zarar veren kadın, apartman sakinlerini isyan ettirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

14.05.2024 22:31
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Apartmanındaki eşyalara zarar veren bina sakini kadın, diğer apartman sakinlerini çileden çıkardı

O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 50 yaşındaki kadın, oturduğu apartmanın ortak kullanım alanındaki eşyaları kırdı, asansörü yumruklayıp, elektrik kablolarını kesti. Klima motorlarına da zarar veren kadın, apartman sakinlerini isyan ettirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen T.A. (50), binadaki ortak kullanım alanında yer alan eşyalara zarar verdi, eşyaları parçalayıp kırdı. T. A. asansörün camını da yumruklayıp, elektrik kablolarını kesti, klima motorlarına da zarar verdi.

Apartmanı savaş alanına çeviren T. A.'nın, apartmandaki eşyalara zarar vermesi, asansörün camını ve eşyaları kırması, merdiven demirlerini sökmeye çalışması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

"Çok sıkıntıdayız"

Bina sakinlerinden Özcan Zengin, "Komşumuz bütün apartman sakinlerine artı zarar vermeye başladı. Caddelere çıkıp çıplak da geziniyor. Apartmanın içindeki her yeri de kırıp dökmeye başladı. Artık kimse dayanamaz hale geldi. Klima ünitelerini bile alıp sokaklara atıyor. Çok sıkıntıdayız. Vasisi varmış, o da şehir dışında. Muhtar yoluyla ona ulaşmaya çalıştık. Emin ellerde tedavi edilmesini istiyoruz.

"Müşterilerimiz dükkana giremez oldu"

Aynı binada işletmesi olan Elif Karaman, "Müşterilerimiz bile artık dükkana giremez oldu. Kırıp döküyor ortalığı. İnsanları rahatsız ediyor. Kadının durumuna üzülüyoruz ama sorunun halledilmesini istiyoruz. Bu sabah yine olay yaşandı, neredeyse her gün yaşanıyor. Her sabah dükkanımızda cam kalır mı kalmaz mı diye düşünüyoruz. Vasine söyledik ancak bir çözüm bulunamadı. Anladığım kadarıyla psikolojisi bozuk" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Apartmanındaki eşyalara zarar veren bina sakini kadın, diğer apartman sakinlerini çileden çıkardı - Son Dakika

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