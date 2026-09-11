Araban'da güvenlik korucubaşı Sülüker beyin kanamasından hayatını kaybetti - Son Dakika
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Araban'da güvenlik korucubaşı Sülüker beyin kanamasından hayatını kaybetti

Araban\'da güvenlik korucubaşı Sülüker beyin kanamasından hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Araban ilçesinde güvenlik korucubaşı Mustafa Sülüker, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Sülüker'in cenazesi, Araban ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından doğup büyüdüğü mezranın mezarlığında defnedildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Mustafa Sülüker, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Araban ilçesine bağlı kırsal Körhacıobası Mahallesi Hatunobası mezrası güvenlik korucubaşı görevi sırasında beyin kanaması rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Gaziantep'teki özel bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedavi görürken hayatını kaybetti. Sülüker'in Araban ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazına Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, güvenlik korucuları, muhtarlar, vatandaşlar ve Sülüker'in acılı ailesi katıldı.

Sülüker'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından doğup büyüdüğü mezranın mezarlığında defnedildi. Mustafa Sülüker'in vefatı ilçede ve bölgede derin üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araban'da güvenlik korucubaşı Sülüker beyin kanamasından hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araban'da güvenlik korucubaşı Sülüker beyin kanamasından hayatını kaybetti - Son Dakika
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