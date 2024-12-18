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Araç boyama atölyesi içerisindeki araçlarla birlikte alev alev yandı, 24 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Ekiplerin 2 saatte söndürdüğü yangında o sıra iş yerinde olduğu öğrenilen genç ölü bulundu

İş yeriyle birlikte otobüs, minibüs ve bir otomobil küle döndü

ANTALYA - Antalya'da araç boyama atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saat sonucunda söndürülebildi. Yangında iş yeri küle dönerken, alevlerin sıçradığı otobüs, minibüs ve bir otomobil de kullanılamaz halde geldi. 24 yaşındaki bir genç de iş yeri içerisinde ölü bulundu.

Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi üzerindeki araç boyama atölyesinde saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, boya ve yanıcı maddelerden dolayı patlamaların meydana geldiği yangını söndürebilmek için uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, iş yeri ve alevlerin sıçradığı otobüs, minibüs ve bir otomobil küle döndü.

"Bir anda patlama oldu"

Yangının görgü şahitlerinden Oğuzhan Karabulut, "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu ve hemen 112'yi aradım. İçeride birisi var, diyorlardı. 20-25 yaşında, diyorlardı. Yukarıda kalma yeri varmış, oda gibi bir yer. Aracın birisini kendim çıkardım" dedi.

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ, 3 aracın zarar gördüğünü, içeride de gencin hayatını kaybettiğini ve iş yerindeki zararın da büyük olduğunu aktardı.

Gencin cansız bedenine ulaşıldı

Bu sırada iş yerinde bir gencin olduğu bilgisini alan ekipler, söndürme çalışmalarıyla beraber arama çalışması başlattı. Araştırmalarına devam eden ekipler, iş yerinin bir bölümünde isminin Doğan Diken olduğu öğrenilen gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.