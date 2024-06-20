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Araç ile motosikletlerin çarpışma anı kameralara yansıdı

Her iki motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, hafif ticari araç ile iki motosikletin çarpışma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Saat Kulesi istikametinden eski devlet hastanesi istikametine giden Mustafa E., idaresindeki 02 AES 466 plakalı motosiklet, Eyüp Y., idaresindeki 02 ADY 574 plakalı motosiklet, ara yoldan çıkan Rahmi K., idaresindeki 34 AS 7346 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yaşanan kaza kameralara saniye saniye yansırken kazada her iki motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.