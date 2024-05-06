Aracına malzeme yüklerken vurulmuştu: Olayın faili tutuklandı - Son Dakika
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Aracına malzeme yüklerken vurulmuştu: Olayın faili tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişiyi, aracına müzik aletleri taşıdığı sırada silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

06.05.2024 22:10
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Aracına malzeme yüklerken vurulmuştu: Olayın faili tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişiyi, aracına müzik aletleri taşıdığı sırada silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde 4 Mayıs Cumartesi günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, hem esnaf hem de müzisyen olduğu öğrenilen M.T., park halindeki aracına müzik aletlerini yüklediği sırada C.K'nın silahlı saldırısına uğradı. M.T. bacağından yaralandı, şüpheli ise otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Saldırı anı kamerada

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde bekleyen otomobilden inen C.K'nın, müzik aletlerini hafif ticari araca taşıyan M.T'nin yanına silahla koştuğu ve ateş açtıktan sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

Olayın faili tutuklandı

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.K., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Yargı, Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aracına malzeme yüklerken vurulmuştu: Olayın faili tutuklandı - Son Dakika

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