Aranan Şahıs Afyonkarahisar\'da Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 ayrı suç kaydı ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.İ. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma ve toplamda 3 ayrı suç kaydı ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.İ. isimli şahıs Salar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR