Aranan Şahıs Halfeti'de Yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 46 yıl 11 ay 18 gün hapis cezası bulunan şahıs Halfeti ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçundan hakkında 46 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sahia, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu Halfeti ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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