Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
22.05.2025 13:35
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Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.A. jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.A., isimli şahsın sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması bulundurulması suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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