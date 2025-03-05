Aranan Şahıs Jandarmadan Kaçamadı

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Afyonkarahisar'da 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde K.Y., isimli şahsın birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ardından şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR