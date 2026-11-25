Aranan şahıs Kayseri'de yakalandı, 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de polisin aranan şahıslara yönelik çalışması, güveni kötüye kullanma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasıyla sonuçlandı. 47 yaşındaki şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. (47) yakalandı. İşlemleri tamamlanan U.Ç. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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