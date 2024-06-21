Arazı Anlaşmazlığı Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arazı Anlaşmazlığı Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 3 Yaralı

Geniş Video İzle

Niğde'de akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca, aynı aileden 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.06.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amca ile yeğenin arazi anlaşmazlığı faciaya dönüştü: 3 ölü, 3 yaralı

Aynı aileden 2 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

NİĞDE - Niğde'de akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amca, aynı aileden 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat T. ile yeğeni Gökhan T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Nevzat T., yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi Semiha T. çocukları Gizem Nazife T. (17), Berat T. ve Nurgül T.'yi tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yeğeni ve yeğeninin ailesini tabancayla vurduktan sonra intihar eden Nevzat T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye sevk edilen Semiha T. ile Gizem Nazife T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yararlıların ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Niğde, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arazı Anlaşmazlığı Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
22:44 İstanbul’un göbeğinde kuduz şüphesi Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı İstanbul'un göbeğinde kuduz şüphesi! Sokak köpeğinin ısırdığı adam hastanede ikinci şoku yaşadı
22:14 Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı: Bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın Pençe-Kilit şehidinin vasiyeti yürekleri dağladı: Bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın
19:39 İsrail Refah’ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı
22:36 Montella’ya ’’Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı’’ diye soruldu Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi Montella'ya ''Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?'' diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi
21:44 Herkes su sanıyordu İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş
21:25 Tatilciler dönüş yolunda İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilciler dönüş yolunda! İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
20:11 Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor! Madde bağımlısı baba, 6 aylık bebeğine kafa attı
20:04 CHP’li belediyede hamile kadına çöp sürgünü CHP'li belediyede hamile kadına çöp sürgünü
19:45 Jayden Oosterwolde’den Galatasaray iddialarına bomba yanıt Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt
18:42 Polonya’ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti Polonya'ya 3-2 yenilen Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti
18:37 CHP Genel Başkanı Özel, MHP’li ismin tabutunu taşıdı CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin tabutunu taşıdı
18:34 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınlarında 500’den fazla koyun telef oldu Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 500'den fazla koyun telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 23:58:13. #1.13#
SON DAKİKA: Arazı Anlaşmazlığı Faciaya Dönüştü: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement