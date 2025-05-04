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Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

04.05.2025 00:48
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Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Sandıklı ilçesi Yolkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Serdar Ulupınar ile Ü.A. ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A. yanında bulunan tabancayla Ulupınar'ın üzerine ateş açtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Ulupınar'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Ulupınar'ın cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ü.A. ve S.A., ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ulupınar'ın cenazesinin kaldırıldığı hastanede ise polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Politika, Sandıklı, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

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