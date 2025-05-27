Arazi Kavgasında Tüfekle Yaralama

17 yaşındaki genç arazi kavgasında tüfeği ateşledi, bir kişiyi ve yanlışlıkla babasını vurdu

AKSARAY - Aksaray'da mera arazisi anlaşmazlığı yüzünden 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Tartıştığı kişiye ateş açan 17 yaşındaki genç, babasını da yanlışlıkla silahla vurdu. 2 kişinin silahla vurulduğu kavgada hastane karşılaşan taraflar ortalığı birbirine kattı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi Kör Ahmet Koyağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, M.D. ve V.E. arasında mera arazisi yüzünden dağlık alanda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahısların yakınları da araziye gelerek kavgaya dahil oldu. Kavga esnasında aracında getirdiği tüfeği çıkaran M.D.'nin 17 yaşındaki oğlu N.D. kavga eden şahıslara doğru yakın mesafeden ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği V.E. ve gencin babası M.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerini beklemede yakınları tarafından özel araçlarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan yaralıların tedavisi sürerken jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren N.D.'yi suç aleti tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Yaralılar için olay yerine gelen 2 ailenin yakınları burada da karşılıklı saldırarak hastaneyi birbirine kattı. Hastanedeki arbedeye jandarma ve polis ekipleri birlikte müdahale ederek şahıslar etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Tedavileri süren 2 yaralının sağlık durumlarını ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.