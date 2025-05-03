Arazi tartışmasında silahlar konuştu! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arazi tartışmasında silahlar konuştu! 1 kişi hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen şahıs gözaltına alınırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.05.2025 23:46  Güncelleme: 00:00
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgadaÜ.A.'nın (64) tabancayla ateş ettiği Mehmet Ulupınar (45), hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Yolkonak köyünde Ü.A. ile komşusu Mehmet Ulupınar, evlerinin önündeki arazi nedeniyle tartışmaya başladı.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Ü.A.'nın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Ulupınar ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Ulupınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ulupınar'ın cenazesi savcılığın incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna konurken, Ü.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Arazi tartışmasında silahlar konuştu! 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Sandıklı, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arazi tartışmasında silahlar konuştu! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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