Arazi tartışmasında silahlar konuştu! 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, komşular arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgadaÜ.A.'nın (64) tabancayla ateş ettiği Mehmet Ulupınar (45), hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Yolkonak köyünde Ü.A. ile komşusu Mehmet Ulupınar, evlerinin önündeki arazi nedeniyle tartışmaya başladı.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Ü.A.'nın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet Ulupınar ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Ulupınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ulupınar'ın cenazesi savcılığın incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna konurken, Ü.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.