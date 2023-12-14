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Ardahan'da 37 köyde 1268 erkeğe 'Kadına El Kalkamaz' eğitimi verildi - Son Dakika
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Ardahan'da 37 köyde 1268 erkeğe 'Kadına El Kalkamaz' eğitimi verildi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan'da bulunan 37 köyde toplamda bin 268 erkek vatandaşa 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Eğitimlerde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kanunun Uygulaması, ayrıca Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ardahan\'da 37 köyde 1268 erkeğe \'Kadına El Kalkamaz\' eğitimi verildi
14.12.2023 - 10:13,
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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 37 köyde 1268 erkeğe "Kadına El Kalkamaz" mottosu ile eğitim verdi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 37 köyde, toplamda bin 268 erkek vatandaşa İçişleri Bakanlığının 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kanunun Uygulaması, ayrıca aynı kanun kapsamında mağdurlara sunulan hizmetler ile Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Ardahan Valiliği, Ardahan, KADES, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 37 köyde 1268 erkeğe 'Kadına El Kalkamaz' eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da 37 köyde 1268 erkeğe 'Kadına El Kalkamaz' eğitimi verildi - Son Dakika
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