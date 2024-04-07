Ardahan\'da Mezarlıkta Çıkan Ot Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Ardahan merkezde bulunan mezarlıkta çıkan ot yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Ardahan'da Mezarlığın içerisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, merkez Yenimahalle mezarlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlığın otları henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle etrafa yayılan alevler, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Ardahan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Mezarlıkta çıkan yangın, daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıktığı mezarlık alanının bir kısmı küle dönerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - ARDAHAN
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