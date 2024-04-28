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Ardahan'da pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan şahıs etkisiz hale getirildi

ARDAHAN - Ardahan Hal Caddesi'nde bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 20: 15 sıralarında Ardahan kent merkezinde bir işletme önünde meydana geldi. Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde, bir kişinin çevreye tüfekle rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve çevreye tüfekle ateş eden şüpheli, teslim olmayınca ayağından vurularak yakalandı. Ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. S.Y'nin alkollü olduğu ileri sürüldü.

Saldırganın pompalı tüfekle caddede yaşattığı korku dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.