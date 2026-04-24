Ardahan\'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ardahan'da şiddetli rüzgarın etkisiyle 3 binanın çatısı uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar, özellikle çatılarda hasara neden oldu. Esenyayla köyünde 1, Kuytuca köyünde 2 binanın çatısı rüzgarın şiddetine dayanamayarak yerinden kopup savruldu. Uçan çatı parçaları çevredeki alanlara zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken hasar tespit çalışmalarına başladı. - ARDAHAN