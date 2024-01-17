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Ardahan'da Silah Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ardahan'da Silah Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda, silah ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 tabanca, 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ardahan\'da Silah Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
17.01.2024 - 14:12,
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Ardahan'da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 6 tabanca ile tabancalara ait 6 şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "yasa dışı silah ticareti" suçlamasıyla tutuklandı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ardahan'da Silah Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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