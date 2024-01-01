Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı

ARDAHAN - İl merkezinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada dört kişi yaralandı.

Kaza, Ardahan merkez Kongre Caddesi üzerinde bulunan balıkçı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz Sürücüleri belirlenemeyen 75 AAD 700 plakalı otomobil ile 47 DE 939 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıslar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.