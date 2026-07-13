Ardahan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Ardahan-Artvin kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ardahan-Artvin kara yolunun Sularurt köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen iki otomobilin çarpışmasıyla araçlardaki toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ARDAHAN