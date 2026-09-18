Ardahan-Göle karayolunda otomobil ile pikap çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ardahan-Göle karayolunda otomobil ile pikap çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Ardahan-Göle kara yolunun Ovapınar mevkisinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ardahan- Göle karayolunda otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ardahan-Göle kara yolu Ovapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 08 AK 100 plakalı pikap ile 06 DSF 440 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ardahan-Göle karayolunda otomobil ile pikap çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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