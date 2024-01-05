Ardahan'ın Göle ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göle ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ARDAHAN