Arhavi Belediye Başkanı'ndan Heyelan Uyarısı: Tehlike Henüz Geçmedi - Son Dakika
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Arhavi Belediye Başkanı'ndan Heyelan Uyarısı: Tehlike Henüz Geçmedi

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Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaşanan heyelan sonrası tehlikenin devam ettiğini belirterek yağışlarla birlikte yeni bir heyelan riskinin olduğunu açıkladı. Vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

12.12.2024 09:28  Güncelleme: 09:36
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Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim: "Heyelan durdu ancak yaşanacak yağışlarla birlikte tehlike devam ediyor"

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde 7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan heyelanın ardından Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, bölgede tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekerek yağışlarla birlikte yeni bir heyelan riskinin olduğunu söyledi.

7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede yol temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Heyelanın durma noktasına geldiğini ifade eden Başkan Turgay Ataselim, bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Başkan Ataselim yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Heyelandan sonra ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Yol güvenliği şu anda tek yönlü olarak sağlanmış durumda. Ancak heyelan durmuş gibi görünse de tehlike hala devam ediyor. Bugün başlayacak olan yoğun yağışlarla birlikte ikinci bir heyelan riski oldukça yüksek. Karayolları ekipleri, buraya kalıcı bir çözüm bulmak için proje hazırlıyor. Bu projeler kısa sürede tamamlanacak. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu afette yanımızda oldu. 30'a yakın iş makinesi ve 250 personelle bölgedeki çalışmaları tamamladık. Ancak vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor."

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Arhavi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arhavi Belediye Başkanı'ndan Heyelan Uyarısı: Tehlike Henüz Geçmedi - Son Dakika

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