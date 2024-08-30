Arı kovanlarını tütsülemek için yakılan ateş ormana sıçradı, bir ev ve traktör küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arı kovanlarını tütsülemek için yakılan ateş ormana sıçradı, bir ev ve traktör küle döndü

Geniş Video İzle

Antalya'nın Aksu ilçesinde arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangında bir ev ve traktör tamamen yanarken, ağılda bulunan keçi ve bir köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

30.08.2024 19:08  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arı kovanlarını tütsülemek için yakılan ateş ormana sıçradı, bir ev ve traktör küle döndü

Ağılda bulunan keçi ve bir köpek vatandaşlar tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde zirai alanda arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıktığı belirlenen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Bir ev tamamen yanarken, ağılda bulunan keçi ve bir köpek vatandaşlar tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Saat 15.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Sögütlük mevkii'nde yangın çıktı. Ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, amfibi uçak ve çok sayıda arazözün yanı sıra Antalya büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yayılan yangında bazı seralar zarar görürken bir ev ise tamamen yandı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından büyük oranda kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bir ev küle döndü

Bir kişinin evinin yandığını belirten Yurtpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Gündoğdu, "Şu anda yangınımız var, bütün ekipler çalışmalara devam ediyor. AFAD, Büyükşehir, Orman ekiplerimiz uçaklarımız, helikopterlerimiz, müdahale ediyor. Ama bir tane vatandaşımızın evi yandı. Hayvanlar yandı. Şu anda kontrol altına almak üzereyiz. Seralar yandı, ama ne kadar yandı, tam tespit edemiyoruz" dedi. Yanan eve ilk müdahale eden Emre Gökcen ise, "Ev yanıyordu. Hayvanı gördük, kucaklayıp bulunduğu yerden çıkardık. Hayvan yanıyordu her tarafından kan vardı. Bir tane küçükbaş, kediler ve köpek vardı. Bir tanede araba vardı onu da çıkardık" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri olayı araştırıyor

Aslı Atakan isimli bir başka vatandaş ise, "Evler yandı, seraları yandı, traktörü bile yandı. Şimdi traktör almaya kalksak ne kadar para. Ben ne yapacağım şimdi. Yangın neden çıktı bilmiyoruz. Oraya gidip bir gör, çayır cayır yanıyor. Traktör bile patladı. Sera camları da patladı" dedi. Öte yandan Aksu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada yangının bölgede arı kovanları bulunan bir vatandaşın kovanları tütsülemek için yaktığı ateş neticesinde başladı tespit edildi.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Ormana, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arı kovanlarını tütsülemek için yakılan ateş ormana sıçradı, bir ev ve traktör küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:51 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 20:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Arı kovanlarını tütsülemek için yakılan ateş ormana sıçradı, bir ev ve traktör küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement