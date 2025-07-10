Arı Sokması Sonrası Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kulağından arı sokan 31 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Geyve Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Şen'i (31) kulağından arı soktu. Bir süre sonra kulağı şişen ve fenalaşan Şen, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Barış Şen, hayatını kaybetti. Kronik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Şen, Geyve ilçesindeki Umurbey Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA