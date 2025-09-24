Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu - Son Dakika
Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu

24.09.2025 06:33
77 yaşındaki Ahmet Kurt, arı sokması sonrası traktöründe fenalaşarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde arı sokması sonrası 77 yaşındaki kişi traktörünün üzerinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki Ahmet Kurt, Örencik Mahallesi'nde gündüz saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye giden yaşlı adam yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak eve dönüş yolunda traktörünün üzerinde fenalaşan Kurt, hayatını kaybetti.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA ARI BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, Kurt'un bulunduğu sırada elbiselerinin alt kısmında, özellikle karın bölgesinde çok sayıda arı olduğunu tespit etti. Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

