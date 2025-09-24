Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde arı sokması sonrası 77 yaşındaki kişi traktörünün üzerinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki Ahmet Kurt, Örencik Mahallesi'nde gündüz saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye giden yaşlı adam yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak eve dönüş yolunda traktörünün üzerinde fenalaşan Kurt, hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen ekipler, Kurt'un bulunduğu sırada elbiselerinin alt kısmında, özellikle karın bölgesinde çok sayıda arı olduğunu tespit etti. Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
