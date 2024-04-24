Arifiye'de otomobil kamyonuna çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Arifiye'de otomobil kamyonuna çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Arifiye\'de otomobil kamyonuna çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonuna çarpması sonucu 27 yaşındaki sürücü Mustafa Mario Kır hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 2 kişi yaralandı. Kır, Sapanca Yeni Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

24.04.2024 18:19
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Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda otomobilin kamyonuna çarptığı kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Mario Kır son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, sabah saat 05.20 sıralarında D-100 karayolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Mario Kır (27) kontrolündeki 54 BY 204 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AGR 230 plakalı PTT kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde sürücü Kır hayatını kaybederken, E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Düğün, nişan gibi törenlerin organizasyonu ve bungalov kiralama işi yaptığı öğrenilen Kır, Sapanca Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arifiye'de otomobil kamyonuna çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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