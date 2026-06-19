Arı paniği kazaya yol açtı: 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazası, küçük bir anlık paniğin nasıl geri dönülemez bir faciaya yol açabileceğini acı bir şekilde gözler önüne serdi.

ARI PANİĞİ FACİAYA NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre olay, Bandırma istikametine doğru seyir halinde olan 10 T 2151 plakalı ticari taksi sürücüsünün, aracın açık camından içeri giren bir arı nedeniyle paniklemesiyle başladı. İddiaya göre, arıdan kurtulmaya çalışırken kısa süreli bir panik yaşayan sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini tamamen kaybetti.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kontrolden çıkan ticari taksi, hızla karşı şeride geçerek o esnada kendi yolunda seyir halinde olan 16 HJ 184 plakalı otomobille şiddetli bir şekilde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, olay yeri adeta savaş alanına çevrildi. Çevredeki sürücülerin dehşet içinde tanık olduğu kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde E.Ş. isimli vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan S.K., K.I., M.F. ve F.I. ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ş.'nin cansız bedeni, yapılan detaylı incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE EV HAPSİ VERİLDİ

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre jandarma ekiplerince kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması ve hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan, arı bahanesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ölümlü kazaya sebebiyet veren taksi sürücüsünün, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı kapsamlı soruşturma sürüyor.