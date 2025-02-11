Arizona'da Özel Jet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arizona'da Özel Jet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan jet, park halindeki başka bir jete çarparak kaza yaptı.

11.02.2025 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan özel jetin park halindeki başka bir jete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'na iniş yapan Learjet 35A tipi özel jet, pistten çıkarak park halindeki Gulfstream 200 tipi jete çaptı. Scottsdale İtfaiye Departmanı Sözcüsü Dave Folio düzenlediği basın toplantısında, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti. Havalimanı Sözcüsü Kelli Kuester ise jetin iniş sırasında iki ana iniş takımından birinin arızalandığını ve bu durumun kazaya yol açtığını ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de 1 haftada 3 ölümlü uçak kazası

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), son haftalarda meydana gelen 3 havacılık felaketini araştırıyor. Washington DC semalarında 30 Ocak'ta bir yolcu uçağı ile ABD ordusuna ait Black Hawk helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişi, Philadelphia şehrinde 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi ve Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. - ARIZONA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Havacılık, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arizona'da Özel Jet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 İstanbul’da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
09:39 Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Arizona'da Özel Jet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.