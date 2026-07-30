Arjantin'de Kar Fırtınası, 100'den Fazla Turist Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arjantin'de Kar Fırtınası, 100'den Fazla Turist Mahsur Kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'in And Dağları'nda kar fırtınası nedeniyle 100'den fazla turist mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arjantin'in And Dağlarında seyir noktasına giden yolda araçlar kar fırtınasına yakalandı, 100'den fazla turist mahsur kaldı.

Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan And Dağları'nda kar fırtınasi etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. 4 bin 555 metre yükseklikteki Balcon del Pissis seyir noktasına giden 100'den fazla turistin bulunduğu araçlar kara gömüldü. Acil durum ekipleri, jandarma ve karayolları idaresi personeliyle birlikte kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, yolu açmak ve mahsur kalan araçların inişini sağlamak için iş makineleri kullanırken, yoğun kar yağışı görüş mesafesini düşürdü. Bazı araçların da kara gömülmesiyle tahliye çalışmaları zorlaştı. Yetkililer kurtarma çalışmaları devam ederken, turistlerin araçlarında güvende olduğunu, yolun yeniden açılmasının ardından kademeli olarak güvenli bölgelere götürülmelerinin hedeflendiğini belirtti. Turistler saatler süren çalışmaların ardından kurtarılırken, can kaybı yaşanmadı. 2 kişi hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hava şartları düzelene kadar dağlara seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

And Dağları, Doğal Afet, Acil Durum, Arjantin, 3. Sayfa, turist, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arjantin'de Kar Fırtınası, 100'den Fazla Turist Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:00:48. #7.12#
SON DAKİKA: Arjantin'de Kar Fırtınası, 100'den Fazla Turist Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.