Arjantin'de Kar Fırtınası, 100'den Fazla Turist Mahsur Kaldı

Arjantin'in And Dağlarında seyir noktasına giden yolda araçlar kar fırtınasına yakalandı, 100'den fazla turist mahsur kaldı.

Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan And Dağları'nda kar fırtınasi etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. 4 bin 555 metre yükseklikteki Balcon del Pissis seyir noktasına giden 100'den fazla turistin bulunduğu araçlar kara gömüldü. Acil durum ekipleri, jandarma ve karayolları idaresi personeliyle birlikte kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, yolu açmak ve mahsur kalan araçların inişini sağlamak için iş makineleri kullanırken, yoğun kar yağışı görüş mesafesini düşürdü. Bazı araçların da kara gömülmesiyle tahliye çalışmaları zorlaştı. Yetkililer kurtarma çalışmaları devam ederken, turistlerin araçlarında güvende olduğunu, yolun yeniden açılmasının ardından kademeli olarak güvenli bölgelere götürülmelerinin hedeflendiğini belirtti. Turistler saatler süren çalışmaların ardından kurtarılırken, can kaybı yaşanmadı. 2 kişi hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hava şartları düzelene kadar dağlara seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.