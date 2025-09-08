Arkadaşını öldüren şahsın ifadesinde kan donduran detay: Üvey annemle birlikte olduğu söylendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde arkadaşı Mutlu Kılınç'ı (29) av tüfeği ile göğsünden vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Furkan Kesgin'e (24), 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ardından 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi' uygulayarak, sanığın cezasını 15 yıla düşürüldü.

Muğla'da 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Ortaca'nın Beşköprü Mahallesi'nde silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

ARKADAŞINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin sağ göğsünden av tüfeği ile vurulduğunu belirlediği Mutlu Kılınç, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin Furkan Kesgin olduğunu tespit etti.

"ÜVEY ANNEMLE BİRLİKTE OLDUĞU SÖYLENDİ"

Suç aleti ruhsatsız tüfekle yakalanan Kesgin, polisteki ifadesinde, "Zafer Z. (19), bana Mutlu'nun üvey annemle birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine sinirlenerek Mutlu'yu yanıma çağırdım. Motorla gelen Mutlu, Zafer Z. ve Okan G. (19), üzerime doğru koşmaya başladı. Kendimi savunmak için av tüfeğini ateşledim ve Mutlu'nun yaralandığını gördüm. Korktum ve olay yerinden kaçtım" dedi.

TUTUKLANDI

Furkan Kesgin'in ifadesinin ardından Zafer Z. ile Okan G. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İlerleyen süreçte Zafer Z. ile Okan G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI, 15 YILA MAHKUM OLDU

Şüpheliler hakkında Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Furkan Kesgin, taraf avukatları ile Zafer Z.'nin avukatı katıldı. Okan G. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada B.C.T. tanık olarak dinlendi. B.T.C., Kesgin ile hayatını kaybeden Mutlu Kılınç arasında, Furkan Kesgin'in üvey annesi nedeniyle bir süredir husumet bulunduğunu, tarafların daha önce telefon üzerinden küfürleştiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Kesgin'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'haksız tahrik' ve 'takdir indirimi' uygulayarak, sanığın cezasını 15 yıla düşürdü. Tutuksuz yargılanan Okan G. ile Zafer Z.'nin ise beraatine karar verildi.