Arnavutköy\'de 100 liralık temizlik ücreti akrabaları birbirine düşürdü

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Arnavutköy'de bir aile apartmanında iddiaya göre 100 liralık temizlik ücreti, akrabaları birbirine düşürdü. Yaşanılanları bina sakinleri anlatırken, olay anı yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Çelik Bilek Sokakta bulunan 6 katlı bir aile apartmanında akrabalar arasında yıllardır devam eden kavgalar, 100 liralık temizlik ücreti ile had safhaya ulaştı. İddiaya göre Meryem ve Gökhan Aydın çifti evlenince babalarının yaşadığı daireye yerleşti. Baba ve kardeş Mustafa Aydın ise alt kattaki kıraathanede konaklamak zorunda kaldı. Çiftin daireden çıkması istenilince de apartmanda huzursuzluklar başladı. Hemen hemen her gün kavgaların yaşandığı apartmanda son kavga ise hafta sonu yapılan merdiven temizliği nedeniyle çıktı. Tarafların temizlik parası için başlayan tartışması yine polis müdahalesiyle sonlandırıldı. Öte yandan yaşanan tartışma cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"Ben ve babam burada kıraathanede yatıyoruz"

Yaşanılanları anlatan kardeş Mustafa Aydın, "Biz abim ve yengemin oturması için yeni evlendikleri zaman müsaade ettik. Kimseye muhtaç olmasınlar diye. Zaman geçtikçe aile içerisinde kavga çıkmaya başladı. Normalde burada tüm akrabalarımız oturuyordu hepsi kaçtı gitti şuanda kimse yok. Benim amcamın çocuğu da burada yaşamadığı şey kalmadı. Ben ve babamın mağduriyeti ortada. Hakkımızı savunmaya çalışıyoruz bizi tehdit ediyorlar sürekli işte şantaj yaparım, hakim veya savcı tanıdıklarım var diyorlar. Biz artık taşmak üzereyiz sürekli polisleri çağırıyorlar ve yalan yanlış ihbarlarda bulunuyorlar. Kendilerini haklı duruma çıkartmak için sürekli iftira atıyorlar. Ben ve babam burada kıraathanede yatıyoruz. En son olay da burada bir hanımefendi temizlik yapıyor onun parasını vermemek için huzursuzluk çıkarttılar" şeklinde konuştu.

Kıraathaneyi işleten ailenin akrabası Emre Aydın ise, "Bu binada her zaman sıkıntı yaşıyoruz. Benim amcam ve yeğenim burada yatıyorlar. Ben onlara bakıyorum yemek veriyorum diye beni de yalaka ilan ettiler. Her gün bir problem yaşıyoruz. Kimse gelip senin kapını kıramaz tehdit ve hakaret yok konuşmaya gidiyorlar bana saldırdı diyorlar. Bize eşyalar fırlattı benim eşim ve o kadın akrabalar bize ayakkabılar fırlattı. Polis memurları gelince yalan söylüyor bizi saldırgan ilan ediyor. Bu olay hiç iyi bitmiyor ne olacak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanılanların sürekli devam ettiği apartmanın sakinleri yetkililerden yardım istedi. - İSTANBUL