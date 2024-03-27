Arnavutköy'de akıllı saat çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de akıllı saat çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Arnavutköy\'de akıllı saat çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Arnavutköy'de bulunan bir AVM'de telefon dükkanına gelen bir kişi, kılıflara bakma bahanesiyle işyeri çalışanını oyalayarak akıllı saat çaldı. Güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenen hırsız, saati çaldıktan sonra başka bir yere yönlendi. İşyeri çalışanı, güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek saatin eksik olduğunu fark etti.

27.03.2024 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de bulunan bir AVM'ye gelerek ürünleri inceleme bahanesiyle akıllı saat çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de bulunan AVM içerisindeki telefon dükkanına gelen bir kişi kılıflara bakma bahanesiyle işyeri çalışanını oyalayarak akıllı saat çaldı. Saatlerden birinin eksik olduğunu fark eden çalışan, güvenlik kamera görüntülerini izleyince durumu fark etti. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken görüntülerde, şahsın işyeri çalışanını oyalayarak başka yere yönlendirdiği ve saati çaldığı görüldü.

Olayı yaşayan işyeri çalışanı Azizcan Aras, "Olay 2 gün önce yaşandı. Buraya gelen kişi cihazına kılıf aradığını söyledi önce o esnada saatlerle ilgileniyordu. Saati eline almış ve cebine atmış kamera kayıtlarından gördüm bende. Saatin eksik olduğunu görünce izledim kameraları ve eksik olduğunu gördüm" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de akıllı saat çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kars'ta 16 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
    10:41 Kars'ta 16 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

    Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4, Susuz ilçesinde ise 2 köy yolu kapalı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

  • Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
    10:40 Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

    Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

  • Bilecik'te Minik Öğrencilere 'Trafik Dedektifleri' Eğitimi Verildi
    10:39 Bilecik'te Minik Öğrencilere 'Trafik Dedektifleri' Eğitimi Verildi

    Bilecik'te devam eden 'Trafik Dedektifleri' eğitimleri kapsamında özel bir okulda minik öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi. Trafik Şube ekipleri, öğrencilere trafik kuralları, temel davranış şekilleri ve trafikte saygı konularında bilgi verdi. Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlarken sevgi, saygı ve hoşgörünün önemine vurgu yaptı ve trafikte beklemenin önemini vurguladı.

  • Samsun'da Ramazan Ayında Dilencilere Operasyon
    10:37 Samsun'da Ramazan Ayında Dilencilere Operasyon

    Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Sivil ve resmi kıyafetli zabıtalar, cami çevrelerinde, kentin işlek noktalarında dilencilik yapan kişileri tespit ederek yakalıyor.

  • Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' İşyerine Yönelik Silahlı Saldırıya Operasyon
    10:32 Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' İşyerine Yönelik Silahlı Saldırıya Operasyon

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla gerçekleştirilen Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıya karşı 'Mahzen-22' operasyonunun düzenlendiğini açıkladı. Operasyon sonucunda saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli yakalandı.

  • Manavgat'ta 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
    10:30 Manavgat'ta 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. E.Ç. isimli şahıs, yağma ve iftira suçlarından dolayı aranıyordu. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

  • Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
    10:30 Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de gerçekleştirdikleri denetimde, üzerinde kalem ve elektronik sigara içine gizlenmiş halde çeşitli türlerde 70 gram uyuşturucu madde ile 1 şırınga bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Antalya'da 2 Bin 300 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi
    10:30 Antalya'da 2 Bin 300 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kepez ilçesindeki 3 depo ve 1 araçta yapılan aramada 2 bin 300 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

  • Mantar aramaya çıktılar, ceset buldular
    10:30 Mantar aramaya çıktılar, ceset buldular

    Denizli'de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu. Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılacak otopsinin ardından ölüm sebebi netleşecek.

  • Yabancı uyruklu kişi Yalova'da uyuşturucuyla yakalandı
    10:29 Yabancı uyruklu kişi Yalova'da uyuşturucuyla yakalandı

    Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu A.T'nin çalıştığı çiftlikte uyuşturucuyla yakalandı. Yapılan aramada 138 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. A.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • Van'da Jandarma Operasyonunda 14 Kilo Eroin ve 59 Bin Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi
    10:27 Van'da Jandarma Operasyonunda 14 Kilo Eroin ve 59 Bin Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

    Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, 14 kilo eroin ve 59 bin adet sentetik hap ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda esrar, metamfetamin, afyon sakızı, kaçak elektronik sigara, kaçak alkol, kaçak sigara ve kaçak cep telefonu da ele geçirildiği belirtildi.


09:47 Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi’ni harekete geçirdi Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi Hastalık söylentileri Karabük Üniversitesi'ni harekete geçirdi! Yabancı öğrencilere sağlık raporu zorunluluğu getirildi
09:37 PKK yandaşları Hannover’deki Türk Başkonsolosluğu’na taş ve sopalarla saldırdı PKK yandaşları Hannover'deki Türk Başkonsolosluğu'na taş ve sopalarla saldırdı
08:13 Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı İşte gündem olan sorunun yanıtı Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı? İşte gündem olan sorunun yanıtı
02:50 6-1’lik mağlubiyet sonrası Montella’yı küplere bindiren soru: Cevap vermeyeceğim çünkü bu bir provokasyon 6-1'lik mağlubiyet sonrası Montella'yı küplere bindiren soru: Cevap vermeyeceğim çünkü bu bir provokasyon
00:03 ABD’nin insani yardımlar için kuracağı Gazze’deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak ABD'nin insani yardımlar için kuracağı Gazze'deki geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak
09:50 Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti Çıkan tartışmada ağabeyinin boğazını keserek katletti
09:19 Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum Seçim torbasını çöpe atan Murat Ünalmış konuştu: Kimseye yaltaklanmadım, hiçbir partiyi desteklemiyorum
09:05 Dolar ve euro ne kadar İşte kurlardaki son durum Dolar ve euro ne kadar? İşte kurlardaki son durum
08:37 Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı Dilenci kendisine para vermeyen kadını bıçakladı
08:20 Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi Göçmen kaçakçılığı yapan Alevler Çetesi çökertildi
08:19 Sinem Kobal’ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı Sinem Kobal'ın Ömer dizisinin setine yaptığı ziyaret heyecan yarattı
07:44 İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu İbrahim Çelikkol, Gaddar dizisinin kadrosuna dahil oldu
07:38 Fatih’te bir kadına sokak ortasında dayak Fatih'te bir kadına sokak ortasında dayak
03:11 Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya’ya 6-1 mağlup oldu Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu
01:34 Kız meselesi kavgasında 16 yaşındaki genç öldürüldü Kız meselesi kavgasında 16 yaşındaki genç öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2024 10:41:48. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de akıllı saat çalan hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement