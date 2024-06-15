Arnavutköy'de Alışveriş Merkezi Otoparkında Araç Yanmaya Başladı

3.Sayfa

Arnavutköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, alev alev yanan araç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin -2. katındaki otoparkta park halinde duran araç bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Aracın alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL