Arnavutköy\'de Asker Eğlencesi Sırasında Tehlikeli Yolculuk

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İstanbul'un Arnavutköy'de asker eğlencesi nedeniyle konvoyunda camdan sarkan çocuklara rağmen makas atıldı. Bir çok genç hem canlarını hiçe sayarak hem de trafiği tehlikeye düşürerek araçların camlarının üzerine oturarak yolcuk yaptı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de dün gece saatlerinde asker eğlencesi nedeniyle araç konvoyu yapan bir grubun ilginç halleri cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde otomobil camından sarkan bir kişinin yine seyir halinde olan bir mosotikletliyle camdan tokalaştığı görüldü. Öte yandan bir kişi seyir halindeki aracın üzerinde gitti. Bir başka otomobilde ise camdan sarkan çocuklara rağmen makas atıldığı görüldü. - İSTANBUL