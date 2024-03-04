Arnavutköy'de asker mevlidinde dağıtılan yemeği yiyen çok sayıda vatandaş zehirlendi. Rahatsızlanan vatandaşlar, ambulansla Arnavutköy Devlet hastanesine kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Durusu Mahallesi Uğuralp Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde oğlu askere gidecek olan bir vatandaş, komşularını mevlit yemeğine davet etti. Mevlide gelip dağıtılan yemekten yiyen vatandaşlardan bazıları birkaç saat sonra rahatsızlanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenen vatandaşlar, ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Tarkan Yalçın, "Yeğenimin asker gecesini yapıyorduk. Mevlit okuttuk. Burada bir yemek verdik. Bu yemekten dolayı zehirlenme olmuş. Şu an hastanedeyiz. Tüm yaralılar şu an iyi. Sadece mide bulantısı ve kusma oldu. Hepsinde etki göstermemiş. Bünyesi zayıf olan kişilerde etki göstermiş. Doktorlar ile konuştuk. Şu an da herhangi bir sıkıntı yok" dedi.
Yemekten sonra rahatsızlanan Bahar Çayır ise, "Biz de komşuyuz. Komşumuzun asker mevlidine gittik. Ben bir de mide ameliyatlıyım. Yemeği 2-3 kaşık yedim ama zehirlenmişim. Çok şükür şimdi iyiyiz. Yemekte tavuklu pilav ve helva vardı" diye konuştu.
Olayı anlatan bir başka mahalleli Ahmet Hundi, "Aşağı yukarı 50 kişi rahatsızlandı. Mevlidi yapan teyzem, pilavı kendilerinin yaptığını ama tavuğu cuma günü aldıklarını söyledi. Dolaba koyduktan sonra kaynatıp pilavın üstüne koymuşlar. 16.00 sıralarında yediler. Akşam saatlerinde belirtiler başladı. Kusma, ishal gibi belirtiler oldu. Çoğunda fazla bir şey yok ama durumu ağır olanlar da var. Doktorlarımız ilgileniyor. Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de asker mevlidinde yemek yiyen vatandaşlar zehirlendi - Son Dakika
Çorum'un Alaca ilçesinde, A.T. ve B.D. isimli iki kişi, Yıldızhan Mahallesi'nde karşılaştıkları S.A.Ü. ve K.B. ile sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir düğün eğlencesinde, araçlardan inen şahıslar tabancalarla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda arıza yapan bir otomobil yol ortasında kaldı. Otomobil sürücüsünün yardımına kazadan dönen trafik polisleri ve gece bekçileri koştu. Trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, gece bekçileri aracı yol kenarına çekti.
Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana gelen kazada, takla atan bir otomobilin kopan parçaları nedeniyle iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı ve soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Edirne Kırklareli yolunda bulunan bir dönüş kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?