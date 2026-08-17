Arnavutköy'de Ata Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Ata Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı

Arnavutköy\'de Ata Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı
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S.B, Arnavutköy'de ata şiddet uygularken yakalandı. Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir ata dakikalarca şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıyan S.B, yakalandı. Şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B isimli şahıs yanında bulunan ata dakikalar boyunca şiddet uyguladı. Atın inleme seslerini duyan çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek müdahale etti. Vatandaşların müdahalesinin ardından şahıs atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Yaşananların cep telefonu kamerasına yansımasının ardından polis ekipleri şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş büro ekipleri yakaladı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin görüntüler ve olayla ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahsın S.B olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan Binici gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltındaki S.B'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Alkol etkisindeyim savunması

Yakalanarak gözaltına alınan şahıs Arnavutköy Yavuz Selim polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde alkol etkisinde olduğunu ve ailevi problemleri olduğunu bu nedenle olayı gerçekleştirdiği söyledi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Ata Şiddet Uygulayan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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