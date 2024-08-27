Arnavutköy\'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

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İstanbul Arnavutköy'de yüksek dalga boyuna aldırış etmeden denize giren bir çocuk kısa süre sonra dalgalarla boğuşmaya başladı. Çocuğun su yuttuğunu fark eden vatandaşlar cankurtaran ekiplerine haber verdi. Cankurtaranlar jetski yardımıyla çocuğa ulaşarak sahile çıkarttı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kurtarılma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Karaburun Sahili'nde gerçekleşti. İddiaya göre yüksek dalga boyuna aldırış etmeden denize giren bir çocuk, kısa süre sonra dalgalara ve akıntıya yenik düşerek gözden kaybolmaya başladı. Çocuğun su yuttuğunu fark eden vatandaşlar sahildeki cankurtaran ekiplerine durumu bildirdi. Cankurtaran ekipleri olay yerine jetski yardımıyla giderek çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuk sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cankurtaranların çocuğu kurtardığı ve sahile çıkarttığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL