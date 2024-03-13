Arnavutköy'de arkadaşını börekçi dükkanında vurarak öldüren şahıs tutuklandı

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Arnavutköy'de arkadaşını börekçi dükkanında vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde aralarında yaklaşık 10 yıldır husumet bulunduğu ileri sürülen 2 arkadaş börekçide buluşmuş aralarında geçen para konusunun ardından masada oturan Salih İplik gerilen konuşma sonrasında tuvalete gitmek için masadan kalkmıştı. Tuvalete gidip geri dönen iplik, masaya doğru yürüdüğü esnada arkadaşı Abdullah Ürkmez'in kafasına 1 el ateş ederek öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Salih İplik, Merkez Mahallesi'nde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL