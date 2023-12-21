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Arnavutköy'de Cami Muslukları Çalındı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Cami Muslukları Çalındı

Arnavutköy'de bir hırsız, camilere dadanarak şadırvan ve tuvalet musluklarını sökerek çaldı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık anları, muslukların çalındığı camilerde suların boşa aktığı fark edilene kadar fark edilmedi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Arnavutköy\'de Cami Muslukları Çalındı
21.12.2023 - 09:07,
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Arnavutköy'de camilere dadanan bir hırsız cami cami gezerek şadırvan ve tuvalet musluklarını sökerek çaldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken muslukları sökülen camilerde sular, hırsızlık fark edilene kadar boşa aktı.

Arnavutköy'de son bir haftadır cami musluklarına dadanan bir hırsız namaz vakitlerinden hemen sonra camilere giderek tuvalet ve şadırvan musluklarını sökerek çaldı. Beraberinde getirdiği poşete, çaldığı muslukları dolduran şahıs daha sonra uzaklaştı. Hırsızlık anları camilerin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, hırsızlık fark edilene kadar camilerde sular boşa aktı. Polis her yerde musluk hırsızını arıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Hırsızlık, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Cami Muslukları Çalındı - Son Dakika


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