Arnavutköy'de çayırlık alanda yangın çıktı, kaplumbağa son anda kurtarıldı

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Arnavutköy'de çayırlık alanda yangın çıktı

Alevlerin arasında kalan kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyürken bir kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı.

İstanbul ilçesi Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken vatandaşlar ve mahalle muhtarı Dursun Gürçekli hortumlarla müdahale etti. Bir çiftçi de alevlerin önünü kesmek için traktör ile alanı sürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı Aykut Aktaş isimli vatandaş kurtararak itfaiye hortumuyla yıkadı. Yanan çayırlık alan havdan görüntülenirken, kaplumbağanın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.